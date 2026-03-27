Uşak Belediye Başkanı Kim? Uşak Hangi Partide? (GÜNCEL)

Uşak siyasetinde dikkat çeken başlıklardan biri olan 21 Mart 2024 Uşak belediye seçim sonuçları, kentteki yerel yönetim dengelerini değiştiren tabloyu ortaya koyuyor. Seçim sürecinin ardından Uşak Belediye Başkanlığı yarışında hangi adayın ne kadar oy aldığı, hangi partinin hangi orana ulaştığı ve yeni dönemde belediye başkanlığı koltuğuna kimin oturduğu merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Özkan Yalım, 2024 yerel seçimlerinde Uşak Belediye Başkanı olarak seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan Yalım’ın aldığı oy oranı ve rakip adayların seçim performansı, Uşak yerel seçim sonuçları açısından dikkat çekici bir tablo oluşturdu. İşte Uşak belediye seçim sonuçları ve tüm adayların oy dağılımı.

ÖZKAN YALIM KİMDİR?

Özkan Yalım, 1969 yılında Uşak’ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Uşak’ta tamamladı. İş insanı ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Yalım, 25., 26. ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerinde daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Uşak milletvekili olarak yer alan Özkan Yalım, 2024 yerel seçimlerinde bu kez yerel yönetim yarışına katıldı ve Uşak Belediye Başkanı seçildi. Verilen bilgiye göre göreve geliş tarihi 4 Nisan 2024 olarak kaydedildi ve bu görevde Mehmet Çakın’ın yerine geldi.

21 MART 2024 UŞAK BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI

Uşak belediye seçim sonuçları tablosuna göre yarışta ilk sırayı Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özkan Yalım aldı. Yalım, aldığı oy oranı ve toplam oy sayısıyla seçimi önde tamamladı.

Aday Parti Oy Oranı Oy Sayısı Özkan Yalım CHP %40.89 54.767 Mehmet Çakın AK Parti %24.3 32.555 Muhammet Gür İYİ Parti %16.76 22.446 Sezer Ateş MHP %12.59 16.873 Erol Korkmaz Yeniden Refah %1.66 2.232 Furkan Kaya Zafer Partisi %0.68 912

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI KİM OLDU?

Uşak Belediye Başkanı kim oldu sorusunun yanıtı seçim sonuçlarıyla netleşti. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Özkan Yalım, %40.89 oy oranı ve 54.767 oyla yarışı ilk sırada tamamlayarak belediye başkanlığı görevine seçildi.

Bu sonuçla birlikte Özkan Yalım, Uşak’ta yeni dönemin belediye başkanı oldu. Verilen bilgilere göre 4 Nisan 2024 tarihinde göreve başladı.

SEÇİM SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKEN FARKLAR

Uşak seçim sonuçları incelendiğinde, Özkan Yalım’ın rakipleri karşısında belirgin bir üstünlük kurduğu görülüyor. AK Parti adayı Mehmet Çakın, %24.3 oy oranı ve 32.555 oyla ikinci sırada yer aldı.

İYİ Parti adayı Muhammet Gür ise %16.76 oy oranı ve 22.446 oyla üçüncü sıraya yerleşti. MHP adayı Sezer Ateş %12.59 oy ve 16.873 seçmen desteğiyle dördüncü sırada kaldı. Yeniden Refah Partisi adayı Erol Korkmaz ile Zafer Partisi adayı Furkan Kaya da seçim yarışında yer alan diğer isimler oldu.

ÖZKAN YALIM’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Özkan Yalım, yalnızca yerel seçim performansıyla değil, daha önceki siyasi görevleriyle de dikkat çeken bir isimdir. Verilen bilgilere göre 25., 26. ve 27. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Uşak milletvekili olarak görev yaptı.

Yeni dönemde milletvekili seçilemeyen Yalım, 15 Eylül 2023 tarihinde CHP Genel Başkanlığı adaylığını açıklayan Özgür Özel’e destek açıklamasında bulundu. Ardından 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Uşak belediye başkanı seçildi.

UŞAK SEÇİM SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Özkan Yalım, CHP adayı olarak seçimi kazandı.

Oy oranı %40.89, toplam oyu 54.767 oldu.

Mehmet Çakın %24.3 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Muhammet Gür %16.76 ile üçüncü sırayı aldı.

Sezer Ateş %12.59 oy oranına ulaştı.

Özkan Yalım, 4 Nisan 2024 tarihinde göreve başladı.

Uşak Belediye Başkanı kim oldu?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım oldu.

Özkan Yalım kaç oy aldı?

Özkan Yalım 54.767 oy aldı.

Özkan Yalım’ın oy oranı kaç oldu?

Özkan Yalım seçimde %40.89 oy oranına ulaştı.

Mehmet Çakın kaç oy aldı?

Mehmet Çakın 32.555 oy aldı.

Uşak seçim sonuçlarında ikinci kim oldu?

AK Parti adayı Mehmet Çakın ikinci sırada yer aldı.

Muhammet Gür’ün oy oranı ne kadar?

Muhammet Gür %16.76 oy oranı elde etti.

Özkan Yalım ne zaman göreve başladı?

4 Nisan 2024 tarihinde göreve başladı.