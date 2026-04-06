Uşak Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı: Başkanvekili belli oldu

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi yapıldı.

Mecliste yapılan seçim sonucu CHP'nin adayı Hatice Terekeci Özkan, Uşak Belediye Başkanvekili olarak seçildi.

Böylece belediye yönetimi CHP'de kaldı.

Yapılan ilk tur oylamada CHP’li Hatice Terekeci Özkan 18 oy alırken rakibi AKP adayı Şemsettin Karabulut 9 oyda kaldı, 2 oy ise boş çıktı.

İkinci turda da oy oranlarının değişmemesi üzerine üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda salt çoğunluk olan 17 oya ulaşan CHP'li Hatice Terekeci Uşak Belediye Başkanvekili seçildi.

Uşak Belediye Meclisi'nde 20 CHP'li, 9 AKP'li, 2 İYİ Partili 1 de MHP'li üye bulunuyor.

BAŞKANVEKİLİNDEN AÇIKLAMA

Seçilmesinin ardından kısa bir açıklama yapan Hatice Terekeci Özkan, “Başkan vekilliği görevinde beni bu makama layık gören ve destekleyen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu süreci ortak akıl, sağduyu ve şeffaflık ilkeleriyle yöneteceğiz. Bizim için asıl olan Uşak halkıdır, geri kalan her şey teferruattır” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın otel odasında çekilen söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamıştı.

Süreç kapsamında daha önce iki hukukçunun görevlendirildiği ve detaylı bir inceleme yapılacağı duyurulmuştu.

Yalım, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.