Uşak Belediyesi'ne ikinci dalga operasyon: 25 gözaltı

Uşak Belediyesine yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 25 kişi daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 25 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların, işlemleri için emniyete götürülecekleri öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Uşak Belediye Başkanı Yalım, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Yalım ile hakimliğe sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar vermişti.

Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın ile özel kalem müdürlüğünde görevli Ebru Yurtuluğ da adliyeye sevk edilmişti.

Hakimlik, 4 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Yalım, 31 Mart’ta İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.