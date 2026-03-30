Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturması: 4 yeni gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Uşak’ta sabah saatlerinde 4 kişi daha gözaltına alındı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile gözaltına alınan 12 kişi, İstanbul’da adliyeye sevk edildi. Gözaltındakilerin, Bayrampaşa Devlet Hastanesi Adli Muayene Polikliniği’nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.

GÖZALTI SAYISI 17'YE YÜKSELDİ

Bu arada, operasyon kapsamında Uşak’ta sabah saatlerinde, S.K, U.K, D.A. ve E.Y. isimli 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece, Uşak Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

Uşak’ta gözaltına alınan 4 kişinin gün içerisinde İstanbul’a sevk edilmesi bekleniyor. Gözaltındakilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.