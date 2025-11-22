Uşak halkı kendi sözünü haykırıyor

İlayda SORKU

Uşak’ta üreticiler, tarımda derinleşen kriz, yoksullaşma, borç yükü ve iktidarın tarım politikalarına karşı bugün sokağa çıkıyor. Kentte günlerdir köy köy dolaşan SOL Parti Uşak İl Örgütü, üreticilerin taleplerini görünür kılmak için paneller yaptı, 30 köyde buluşmalar gerçekleştirdi ve kent merkezinde çağrı yaptı.

Üreticiler, “Ekmek, toprak, su ve memleket için” bugün saat 14.00’te Uşak Stadyumu önünden yürüyüşe başlayacak. Yürüyüşe çağrıda bulunan SOL Parti PM Üyesi Ozan Sürer, “Üreticiler, işçiler, gençler toplumun emeğiyle geçinen büyük çoğunluğu bu kriz altında her geçen gün daha çok eziliyor. Buna karşın ezilen emekçi milyonların sesleri siyaset alanında kendine halen bir yer açabilmiş değil. Bu olmadığı oranda da karşısında ne kadar büyük bir hayır bloku olursa olsun AKP ve MHP bildiğini okumaya devam ediyor. Baskı ve zorbalıkla muhalefeti etkisizleştirme girişimlerini sürdürebiliyor. Yeni sömürü politikalarını tereddütsüz bir biçimde hayata geçirebiliyor. Oysa ülkemiz bu iktidara son verebilecek güçte çok yaygın ve geniş direnme dinamiklerine sahip. Ancak bunlar hem birbirinden kopuk ve dağınık hem de çoğunlukla halkın direnme dinamikleri sahipsiz kaldı.” dedi. SOL Parti’nin bir süredir ülkenin farklı noktalarında Halk Yürüyüşleri gerçekleştirdiğini belirten Sürer, “Bu, tek adam rejimine hayır diyen herkesin ortak bir yürüyüş zemini olduğu kadar, toplumun yükselen talepleri etrafında, muhatabının doğrudan halk olduğu bir mücadele hattı etrafında muhalefetin çoğaltılması için de bir hareket alanı oluşturuyor” şeklinde konuştu. Yürüyüşlerin halkın siyaset sahnesinde kendisine yer açması için de bir yol açmak girişimi olarak değerlendirilebileceğine vurgu yapan Sürer, SOL Parti’nin aralık ayı boyunca da Emek Yürüyüşleri ile işçi, emekli ve emekçilerin talepleri etrafında mücadele edeceğini ifade etti.