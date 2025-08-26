Uşak su kriziyle karşı karşıya: "2009’dan bu yana verilen sözler tutulmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Ali Karaoba, kentteki su krizine dikkati çekti.

Karaoba, "Bu sorunun ana çözümü AKP’nin gitmesi, CHP iktidarının gelmesidir. Tek adam rejiminin bitmesidir. Yap-işlet-soy modelleriyle bu ülkenin yapılan yollarına, uçmadığı havalimanlarına, burnumuzun dibindeki Zafer Havalimanı’na ödediğiniz paralarla buraları çok rahat düzeltebiliriz" diye konuştu.

Karaoba, Baltalı Göleti'nin önünde yaptığı açıklamada, su krizine ilişkin AKP'li milletvekili ve bürokratların 2009’dan bu yana verdiği sözleri tutmadığını belirtti ve konuya ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

Zep Barajı projesinin 2000'li yılların başında gündeme getirildiğini ancak "yerinde yeller estiğini" ifade eden Karaoba, "Bunu bitirmiş olsaydınız şu an Uşak su sorunu yaşamıyordu. El birliğiyle bizim Uşak halkını susuz bırakmamamız lazım" dedi.

Devlet Su İşlerinin (DSİ) bu sorunu çözmek için Baltalı Göleti’ndeki suyu taşımak istediğini anlatan Karaoba, şöyle konuştu:

"Aslında bu iş plansızlığın sonucu. Yıllardır yatırım programı için alınmayan Gökkaya Barajı’ndan tutun, yapılmayan Zep Barajı’na kadar bunların hepsinin birikimi sonucu bugün Uşaklı hemşehrilerim su sıkıntısı yaşıyor. Sıkışınca Baltalı Göleti’nden su çekmeye çalışıyorlar. DSİ Genel Müdürü, aklın neredeydi senin kardeşim? Niye bu suyu daha geçen sene çekmedin sen? 10. ayda suyun azaldığını hepiniz söylüyorsunuz, ‘Belediyeyi uyardık’ diye her yerde konuşuyorsunuz. Ben de size soruyorum; belediyeyi uyardınız da belediyeye ne yol gösterdiniz? Siz bunu geçen sene yapsaydınız.

"UZUN ZAMANDAN BERİ NİYE BU HİZMETİ ALAMIYOR UŞAK?"

Ben buradan yine sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, iki tane uçağını sat. Niye satmıyorsun? Uşak halkı daha kıymetli. Burada da size oy verenler var, iki milletvekili çıkarıyorsunuz. Uzun zamandan beri niye bu hizmeti alamıyor Uşak? Vergisini vermiyor mu Uşaklı?"

Karaoba, Küçükler Barajı önünde yaptığı açıklamada da barajın yapımına 1996'da başlandığını, 2001'de tamamlandığını belirterek, "Yani AKP döneminde yapılmamış burası. AKP döneminde 2011 yılında arıtma tesisi devreye girmiş ve oradan da Çokrağan eski tesisine bağlanarak tüm Uşak’a su dağıtılmaya başlamış. Ortalama 12 milyon metreküp su biriktiren bir baraj burası" diye konuştu.

AKP'li Belediye Başkanı Mesut Apaydın'ın 2009'da "Baraj yapıyoruz, müjde. Gökçedal projesi bitecek, 2060’a kadar su sorunu Uşak’ta bitiyor" dediğini anlatan Karaoba, "Bu sorunun ana çözümü nedir biliyor musunuz? AKP’nin gitmesi, CHP iktidarının gelmesidir. Tek adam rejiminin bitmesidir. Yap-işlet-soy modelleriyle bu ülkenin yapılan yollarına, uçmadığı havalimanlarına, burnumuzun dibindeki Zafer Havalimanı’na ödediğiniz paralarla buraları çok rahat düzeltebiliriz" dedi.

"Uşak hakkını almalıdır. Uşak’a yapılan bir zulümdür, Uşak’a yapılan bir haksızlıktır" diyen Karaoba, Uşak'ın su sorunu konusunda TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasını önerdiklerini ifade etti.