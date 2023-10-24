Uşak'ta 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheliye gözaltı

Uşak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş Mahallesi'nde 21 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve Koray Çelik'in (25) hayatını kaybettiği, S.E'nin de yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Kavgaya karıştıkları anlaşılan Ü.B, Y.A, M.K, E.D, B.A, B.K, F.T. ve D.E.Ö. yakalandı, S.E. de tedavi gördüğü Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen 5 tabanca ve 3 av tüfeğine de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.