Uşak'ta 7 araç birbirine girdi: 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Yurt
  • 04.05.2026 00:38
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Uşak'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-İzmir kara yolu Ürünköy mevkisinde 64 AN 365 plakalı Anadolu Turizme ait yolcu otobüsü ile 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

