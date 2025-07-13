Uşak'ta av tüfeğiyle açılan ateşte ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

Uşak'ta Hacıkadem Çamlığı mevkisinde arkadaşlarıyla birlikte ormanlık alanda oturan 0.U. (31) ile ikizi O.U'ya (31) av tüfeğiyle ateş edildi.

Yaralanan ikiz kardeşler, arkadaşları tarafından kentteki bir özel hastaneye götürüldü.

İkizlerden biri buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay anında bölgede olan ve Jandarma ekiplerince ifadesine başvurulan ikizlerin arkadaşları, ikizlere aralarında daha önceden husumet bulunan K.İ'nin bölgeye plakası sökülmüş bir otomobille gelerek ateş ettiği ve kaçtığının öne sürdü.

Jandarma, K.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.