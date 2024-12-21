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Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 21.12.2024 11:39
  • Giriş: 21.12.2024 11:39
  • Güncelleme: 21.12.2024 11:39
Kaynak: AA
Uşak'ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Düzkışla köyü yakınlarında bir kişinin av tüfeğiyle vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vurulan Recep Şimşek'in (34) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Şimşek'in arkadaşı O.D. gözaltına alındı.

O.D'nin ilk ifadesinde, Şimşek ile avlanmak amacıyla traktörle yola çıktıklarını, traktörü Şimşek'in kullandığını, yolda traktörün sarsılması üzerine elindeki tüfeğin kazara ateş aldığını ve Şimşek'e isabet ettiğini söylediği öğrenildi.

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