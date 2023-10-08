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Uşak'ta bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 17:44
  • Giriş: 08.10.2023 17:44
  • Güncelleme: 08.10.2023 17:44
Kaynak: AA
Uşak'ta bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki S.Y. ve F.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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