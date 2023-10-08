Uşak'ta bir otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilde polis ekiplerince yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki S.Y. ve F.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.