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Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ajans Haberleri
  • 07.09.2024 23:55
  • Giriş: 07.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 08.09.2024 00:21
Kaynak: AA
Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Uşak kara yolundaki polis denetim noktasında şüpheli bir tırı durdurdu.

Yapılan aramada, tırın dorsesinde kerestelerin arasına gizlenmiş, tütünle doldurulmuş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tır sürücüsü S.S. hakkında adli işlem başlatıldı.

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