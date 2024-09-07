Uşak'ta bir tırda 2 milyon 20 bin makaron ele geçirildi

Uşak'ta bir tırda kerestelerin arasına gizlenmiş 2 milyon 20 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ajans Haberleri 07.09.2024 23:55 Giriş: 07.09.2024 23:55

Güncelleme: 08.09.2024 00:21 Kaynak: AA

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