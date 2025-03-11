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Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 11.03.2025 16:46
  • Giriş: 11.03.2025 16:46
  • Güncelleme: 11.03.2025 16:46
Kaynak: AA
Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde başlayıp yakınındaki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Alaba Köyünde M.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, evin yakınındaki 1'i kullanılmayan 2 eve daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın nedeniyle 3 evde hasar oluştu.

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