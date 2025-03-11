Uşak'ta çıkan yangında 3 ev zarar gördü
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde bir evde başlayıp yakınındaki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Alaba Köyünde M.Ç'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, evin yakınındaki 1'i kullanılmayan 2 eve daha sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, Banaz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 5 arazöz, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'ne ait su tankerleri sevk edildi.
Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın nedeniyle 3 evde hasar oluştu.