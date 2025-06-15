Uşak'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen İ.K. (21) yönetimindeki 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, Ulucak köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ferdiye Korkmaz, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.