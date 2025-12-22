Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.12.2025 13:02
  • Giriş: 22.12.2025 13:02
  • Güncelleme: 22.12.2025 13:03
Kaynak: AA
Uşak'ta devrilen midibüsteki 5 yolcu yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde devrilen yolcu midibüsündeki 5 kişi yaralandı.

Uşak-Eşme arasında yolcu taşıyan S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, Akkeçili köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolculardan B.Ü. (20), M.K. (17), G.T. (18), Ş.E.Ş. (20) ve D.K. (18) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol