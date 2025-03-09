Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
İzmir-Uşak kara yolunda seyir halindeki O.B. (25) yönetimindeki 33 AKZ 631 plakalı motosiklet, Yenişehir köyü yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yolda sürüklenen motosiklet, istinat duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.