Uşak'ta devrilen otomobilde aynı aileden 5 kişi yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

İbrahim A. (36) yönetimindeki 35 AC 3853 plakalı otomobil, Omurca köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Kıvanç A. (1) ile Asya A. (7) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.