Uşak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Halil Gürmen (62) yönetimindeki 64 EH 138 plakalı römork takılı traktör, Eşmeli köyü Çakırlar mevkisinde devrildi.
Bölgedeki bir ahırın duvarına çarparak duran traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gürmen'in cesedi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilçedeki hastanenin morguna götürüldü.