Uşak'ta evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Ulubey ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 87 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi, 93 yaşındaki ablası ise hastanede tedavi altına alındı.

İnay köyünde Muhittin Eryılmaz (87) ile ablası M.Ö.'nün (93) birlikte yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Evden çıkmayı başaran ve vücudunda hafif derecede yanıklar oluşan M.Ö, ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evden çıkamayan Muhittin Eryılmaz'ın ise yangında hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

M.Ö, Ulubey Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.