Uşak'ta evli olduğu kadını öldüren erkek Afyonkarahisar'da intihar etti

Uşak'ta evli olduğu kadını bıçaklayarak öldüren erkek, olayın ardından Afyonkarahisar'da bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar etti.

Işık Mahallesi Dördüncü Varol Sokak'ta yaşayan Hüseyin Ç. (41), sabah saatlerinde komşusunu arayarak gece Rahime Ç'yi öldürdüğünü belirterek, odalarında uyuyan 3 çocuğunu evden almasını istedi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Hüseyin Ç. tarafından bıçaklanan Rahime Ç'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından Afyonkarahisar'a kaçan Hüseyin Ç'nin bir inşaatın 5. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı.