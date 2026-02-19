Uşak'ta fabrikada makineye sıkışan işçi öldü

Uşak'ta çalıştığı fabrikada makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil ürünleri üretimi yapan bir fabrikada çalışan Arif Gökkaya (38) elyaf ayrıştıran makineye sıkıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Gökkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gökkaya'nın cesedi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.