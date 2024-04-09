Uşak'ta gölete düşen otomobil için arama çalışması başlatıldı

Uşak'ta bir otomobilin düştüğü gölette arama çalışması başlatıldı.

Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'nde suya batmış otomobil olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri bölgede yaptığı çalışmalarda, suyun da bulanık olmasından dolayı otomobilin plakasını ve içerisinde birinin olup olmadığını tespit edemedi.

AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği ve çalışmalara devam edeceği öğrenildi.