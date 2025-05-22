Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
İzmir-Uşak seferini yapan 32601 sefer sayılı yolcu treni, Ovademirler Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, İ.U'nun kullandığı 64 NA 702 plakalı traktöre çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasının ardından yolcu treni seferine devam etti.