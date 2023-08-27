Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden A.A. yönetimindeki 44 ACE 034 plakalı otomobil, Çarıkköy kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan S.T. kontrolündeki 64 AV 688 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 44 ACE 034 plakalı otomobil şarampole düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle, 64 AV 688 plakalı otomobildeki S.A.E. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki otomobilin çarpıştığı, birinin refüje çıktığı, diğerinin de şarampole düştüğü yer aldı.