Uşak'ta iş cinayeti: Binanın 6. katından düşen temizlik işçisi yaşamını yitirdi
Uşak’ta bir sitenin 6. katında temizlik yaparken apartman boşluğuna düşen 54 yaşındaki İsmet A., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA
İş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor.
Uşak'ta temizlik yaptığı binanın 6. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede temizlik görevlisi İsmet A. (54), dün çalıştığı sırada 6. kattan apartmanın iç kısmındaki boşluğa düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsmet A, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsmet A, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.