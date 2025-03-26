Uşak'ta kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ta jandarma iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişiyi yakaladı.
Merkeze bağlı Sirge köyü dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarmanın kendilerine doğru geldiğini fark eden şüpheliler, 2 ayrı otomobille olay yerinden uzaklaştı.
Kaçan iki otomobil kovalamaca sonucu durduruldu, araçtaki 6 kişi gözaltına alındı.
Otomobillerdeki aramada ise 1 tabanca, tabancaya ait 46 mermi, yeşil reçeteye tabi 61 hap ele geçirildi.
Jandarma, tarihi eser aramak amacıyla iş makinesiyle yaklaşık 4 metre derinliğinde çukur açıldığını belirledi.
Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.