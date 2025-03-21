Uşak'ta kamyonetle çarpışan otomobildeki baba oğul öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada baba ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen O.K yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet, Alahabalı köyü yakınlarında karşı yönden gelen, Barış Kaya'nın (30) idaresindeki 06 CJU 450 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil ve kamyonet, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsü Kaya ile babası Veysel Kaya'nın (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan otomobildeki Pakistan uyruklu A.Z.K. (44) ise önce Eşme Devlet Hastanesine, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.