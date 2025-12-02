Uşak'ta kanalizasyonda cenin bulundu
Uşak’ta kanalizasyon hattındaki tıkanıklığı açmak için bölgeye giden belediye ekipleri, rögar kapağını açtıklarında kanal içinde cenin buldu. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, çıkarılan cenin hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Ünalan Mahallesi Üç Nisan Sokak'ta kanalizasyon hattının tıkandığı ihbarı üzerine Uşak Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.
Tıkanıklığı gidermek için rögar kapağını açan ekipler, kanalizasyonda cenin olduğunu fark etti.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kanalizasyonda yapılan çalışmanın ardından ekiplerce çıkartılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.