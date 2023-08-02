Uşak'ta kayıp olarak aranan kişinin ormanda cansız bedeni bulundu
Uşak'ın Eşme ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası yaşlı adamın, ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.
Kaynak: AA
Uşak'ın Oymalı köyündeki evinden ilçe merkezine doğru yola çıkan Alzheimer hastası Mustafa Tom'dan (83) haber alamayan yakınları jandarmaya başvurdu.
Jandarma ekipleri, vatandaşlarla çevrede arama çalışması başlattı.
Aramalar sonucunda Tom'un, evinden 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Tom'un cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.