Uşak'ta kazada ölen 3 yayadan Mehmet Karaman son yolculuğuna uğurlandı
UŞAK (AA) - Uşak’ın Eşme ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Mehmet Karaman’ın cenazesi toprağa verildi.
Karaman'ın (80) cenazesi, Eşme Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Ahmetler köyüne getirildi.
Burada evinde helallik alınmasının ardından köy camisinde cenaze namazı kılındı.
Karaman'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazede, kazayı yara almadan atlatan Karaman'ın eşi Ayşe Karaman ile yakınları gözyaşı döktü.
Törene AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ve Karaman'ın yakınları katıldı.
Aynı kazada hayatını kaybeden Ramazan ve Ayşe Dulay çiftinin cenazelerinin ise yurt dışından gelecek yakınlarının beklenmesi nedeniyle yarın toprağa verileceği bildirildi.
- Kaza
Ahmetler köyü yakınlarında dün B.F.S. (33) yönetimindeki 64 EP 907 plakalı otomobilin çarpması sonucu Mehmet Karaman ile Ramazan ve Ayşe Dulay çifti hayatını kaybetmiş, otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.