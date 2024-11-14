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Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 23:38
  • Giriş: 14.11.2024 23:38
  • Güncelleme: 14.11.2024 23:39
Kaynak: AA
Uşak'ta menfeze devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin menfeze devrilmesi sonucu yaralanan çift hastaneye kaldırıldı.

Banaz-Uşak kara yolunda seyreden S.Y. (60) idaresindeki 41 YT 625 plakalı otomobil, Gedikler mevkisinde yoldan çıktı.

Otomobil, daha sonra yol kenarındaki menfeze devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Y. ile eşi F.Y. (58) ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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