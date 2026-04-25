Uşak'ta motosiklet devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Uşak’ın Sivaslı ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 32 yaşındaki Halil Yozgat yaşamını yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası cenaze, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Halil Yozgat (32) yönetimindeki 64 ADJ 780 plakalı motosiklet, Evrenli Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede sürücü Yozgat'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yozgat'ın cesedi, Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.