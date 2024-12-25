Uşak'ta oğlu tarafından darbedilen baba yaşamını yitirdi

Aybey Mahallesi İkinci Yürek Sokak'ta Remzi Deniz (23) ile babası Engin Deniz (58) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Remzi Deniz, babasını sopayla darbetti.

Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Engin Deniz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şüpheli Remzi Deniz, polis ekiplerince gözaltına alındı.