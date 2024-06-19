Uşak'ta orman yangını: Bazı evler tahliye edildi

Uşak'ta tarım alanları ve ormanlık alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Bölgede tedbir amaçlı olarak bazı köylerdeki evler tahliye edildi. Uşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini uyarısında bulundu.

Uşak'ta tarım alanları ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ile ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına havanın aydınlanmasıyla helikopterlerle de müdahale başladı. Yangınla mücadele, 4 helikopter ile karadan 154 araç ve çok sayıda ekiple devam ediyor.

Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini söyledi.

"KÖYLERİ TEHDİT EDECEK ŞEKİLDE BÜYÜDÜ"

Yangının rüzgarın da etkisiyle sık sık yön değiştirerek hızla büyüdüğünü ve ormanlık alana sıçradığını belirten Can, "Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili arazileri ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alındı, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçradı. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde bir dönem büyüdü" dedi.

Yangın bölgesine yakın köylerdeki bazı evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getiren Can, şunları kaydetti:

"AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır."

VALİLİK HASAT SAATİ BELİRLEDİ

Uşak Valiliği, yangın tehlikesine karşı, ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda hasadın 21.00-06.00 saatlerinde yapılması gerektiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde aşırı sıcaklar nedeniyle hasat esnasında yangın tehlikesine karşı ormanlık alanlara 500 metre mesafede olan tarlalarda biçimlerin akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar yapılması gerekmektedir. Diğer alanlarda biçimler günün her saatinde yapılabilecektir. Biçim esnasında su tankeri bulunan köylerde, biçerdöver ve balya makinelerinin yanında tankerlerin refakatının muhtarlarca takibi ilk müdahale açısından önem arz etmektedir."