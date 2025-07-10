Uşak'ta orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi
Uşak'ın Banaz ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında, zarar gören ormanlık alan dronla görüntülendi.
Uşak'taki orman yangınından etkilenen alanlar havdan görüntülendi.
Kızılhisar köyü yakınlarında 8 Temmuz'da tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesiyle yangın, dün (9 Temmuz Çarşamba) kontrol altına alındı.
Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından bölgedeki çalışmalar sürüyor.
Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.
Öte yandan yangına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Kızılhisar köyü yakınlarındaki bir buğday tarlasında 8 Temmuz'da biçerdöverle hasat yapıldığı sırada yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ormanlık alana sıçramıştı.
Yangına, 13 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edilmişti.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alınan yangına ilişkin 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.