Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Uşak'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir bebek ile çocuğun da aralarında olduğu 7 kişi yaralandı.

Kemalöz Mahallesi'ndeki Birinci Pırlanta Sokak'ta ilerleyen S.B. (28) yönetimindeki 34 CNM 257 plakalı hafif ticari araç, Korupark yakınlarında karşı yönden gelen M.Z. (46) idaresindeki 35 HC 3635 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan S.A (29), R.A (25), E.Z (22), 5 yaşındaki Ü.A. ve 1 yaşındaki B.E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönden gelen otomobille çarpışması yer alıyor.