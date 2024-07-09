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Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.07.2024 21:36
  • Giriş: 09.07.2024 21:36
  • Güncelleme: 09.07.2024 21:36
Kaynak: AA
Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. (26) idaresindeki 31 ADP 726 plakalı otomobil, Çardaklı Cami Sokak'ta seyir halindeki E.Ö. (16) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. (16) ile arkasındaki M.Ö. (11) yaralandı.

Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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