Uşak'ta otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y. (26) idaresindeki 31 ADP 726 plakalı otomobil, Çardaklı Cami Sokak'ta seyir halindeki E.Ö. (16) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü E.Ö. (16) ile arkasındaki M.Ö. (11) yaralandı.
Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocukların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.