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Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 29.09.2024 15:24
  • Giriş: 29.09.2024 15:24
  • Güncelleme: 29.09.2024 15:24
Kaynak: AA
Uşak'ta otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Uşak'ta otomobilde 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1 kilo 25 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü T.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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