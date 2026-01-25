Uşak'ta parkta bıçaklanan kişi ağır yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta parkta bıçaklanarak ağır yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ünalan Mahallesi'deki Üçgen Park'ta bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.K. (25), kentteki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ve kaçan M.K'nin (39) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralı E.K. ile şüpheli M.K'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi.