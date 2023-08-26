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Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 13:46
  • Giriş: 26.08.2023 13:46
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:46
Kaynak: AA
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Uşak'ta şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kent merkezinden Banaz yönüne giden M.K. yönetimindeki otomobil, Kızılcasöğüt Kavşağı yakınlarında şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobildeki S.K, F.A. ve N.Y, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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