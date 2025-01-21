Uşak'ta Şehir Tiyatroları çocuklarla buluşacak

Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları ara tatilde çocuklarla buluşacak.

UBET (Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları) 23 Ocak Perşembe gününden başlayarak 8 gün boyunca 14 seans boyunca perdelerini çocuklar için açacak.

UBET Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Tunay "UBET olarak kendimize bir hedef belirledik. Şehrin çocuklarını Şehrin Tiyatrosu ile buluşturmak. Sanata yönelik ilgi ve sevginin çocukluk yaşlarında başladığını biliyoruz. Buradan hareketle nitelikli çocuk oyunları sayesinde çocukları Tiyatro sanatıyla tanıştırmak sevdirmek istiyoruz. Dört bir yandan karanlıkla çevrelenmeye çalışılan çocuklarımıza, aydınlık bir dünyanın var olduğunu göstermek istiyoruz. Ve halkımızı çocuklarıyla beraber oyunlarımıza bekliyoruz" dedi.