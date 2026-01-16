Giriş / Abone Ol
Uşak'ta silah paylaşımı yapanlara operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta sosyal medya hesaplarından silah teşhiri yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı.

Güncel
  • 16.01.2026 13:42
  • Giriş: 16.01.2026 13:42
  • Güncelleme: 16.01.2026 13:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Uşak'ta, sosyal medya hesaplarından silah teşhiri yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hasaplarından silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalarını ardından elde edilen bilgilerle belirlenen 2 eve baskın yaptı.

Evlerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 263 mermi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

