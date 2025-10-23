Uşak'ta tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü
Uşak'ın Banaz ilçesinde tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde Erhan Özkan (46), Derbent Mahallesi D-300 kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda arızalanan 42 AAL 898 plakalı tırını tamir etmek istedi.
Bu sırada hareket eden tırın altında kalan sürücü, ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Özkan, sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Özkan'ın cesedi, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.