Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 117 obje ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir evde tarihi eser olduğu değerlendirilen 117 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir kişinin evindeki tarihi eser niteliğindeki objeleri satmak istediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, aralarında Lidya dönemine ait olduğu değerlendirilen altın ve gümüş paraların da yer aldığı 117 obje, 2 el dedektörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.