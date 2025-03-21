Uşak'ta tarihi eser niteliğinde 232 sikke ele geçirildi
Kaynak: AA
Uşak'ın Banaz ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 232 sikke ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, R.G'nin evinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi.
İkametteki aramada 232 sikke ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, R.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Sikkeler, Uşak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.