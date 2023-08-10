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Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 22:42
  • Giriş: 10.08.2023 22:42
  • Güncelleme: 10.08.2023 22:42
Kaynak: AA
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Uşak'ta tarlaya devrilen araçtaki 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, B.A. (41) yönetimindeki 33 KBU 20 plakalı hafif ticari araç, Çatalbayır Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberinde yolcu olarak bulunan M.A. (62) F.N.A. (16) ve M.E.A (9), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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