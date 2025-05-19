Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Kaynak: AA
UŞAK (AA) - Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a (92) ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, evde tek başına yaşayan Özçakır'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.