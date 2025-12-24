Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 24.12.2025 11:36
Kaynak: AA
Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

UŞAK (AA) - Uşak'ta iplik üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iplik fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Deri Karma Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çatısındaki güneş panellerine sıçradı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, fabrikada hasara yol açtı.

