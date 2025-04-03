Uşak'ta TIR'a çarpan otomobildeki karı- koca ağır yaralandı

İnan YAMAN/ UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü M.Ö. (79) ile yanındaki eşi F.Ö. (76) ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Uşak- İzmir karayolu, Güre köyü yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne gitmekte olan M.Ö. yönetimindeki 35 PLV 95 plakalı otomobil, aynı istikamete ilerleyen K.G. (25) yönetimindeki 42 AOD 893 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü M.Ö. ile yanındaki eşi F.Ö., itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. ve eşi tedaviye alındı. Çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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