Uşak'ta tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Uşak'ta, park halindeki tır dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü.
Sivaslı-Uşak kara yolunda ilerleyen Mehmet Zeybek (49) yönetimindeki plakasız motosiklet, Yapağılar köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan yabancı plakalı tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Zeybek'in cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tırın sürücüsü yabancı uyruklu R.R. (64) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.